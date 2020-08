macOS Big Sur beta został udostępniony deweloperom ponad miesiąc temu. Teraz Apple oddaje nowy system dla komputerów Mac dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu betę macOS 11 może wypróbować każdy chętny użytkownik. Jak zainstalować nowe oprogramowanie? Nie jest to trudne i podpowiadamy, co trzeba zrobić.

macOS Big Sur beta Apple udostępniło już w czerwcu. Początkowo jednak nowy system operacyjny dla komputerów Mac został oddany tylko w ręce deweloperów. iOS 14 został upubliczniony już jakiś czas temu. Teraz nadszedł czas i na oprogramowanie dla Maców, które udostępniono dla wszystkich. Zobaczmy, co trzeba zrobić, aby zainstalować OS.

Jak zainstalować macOS Big Sur beta na Mac

Instalacja macOS Big Sur beta jest bardzo prosta. W tym celu trzeba udać się tylko na stronę Apple Software Beta Program (link) i pobrać specjalne narzędzie. Następnie trzeba je zainstalować. To spowoduje, że Mac zostanie dodany do programu pilotażowego. Potem trzeba udać się do sekcji Preferencje systemowe i Uaktualnienia. Tam po chwili pojawi się poglądowa wersja systemu operacyjnego, która należy pobrać.

Pamiętajmy, że przed instalacją macOS Big Sur beta należy wykonać kopię zapasową. Pewnie cały proces konwersji systemu do nowej wersji przebiegnie bez problemu, ale lepiej dmuchać na zimne. W ten sposób nie utracimy w wyniku błędów własnych danych. Dopiero potem należy zacząć instalowanie oprogramowania.

źródło: opracowanie własne