Pixel 6 i składany Google Pixel to smartfony firmy, które zobaczymy dopiero w 2021 roku. Prace nad nimi jednak już przebiegają i pierwsze informacje udało się dostrzec w dokumentacji poświęconej buildom Androida na konkretne modele. Tam znaleziono nazwy raven, oriole i passport. Te ostatni ma dostać składany ekran.

Google Pixel 6 i składany Google Pixel to smartfony, których prędko nie zobaczymy. Telefony te producent szykuje dopiero z myślą o 2021 roku. W tym zobaczymy modele 5 i 4a 5G. Jednak te kolejne są już na jakimś etapie prac. Z pewności firma już o nich myśli, bo udało się je dostrzec w pewnej dokumentacji, do której wgląd uzyskał serwis źródłowy.

Tam znaleziono trzy nazwy kodowe, które powiązane są z planami na przyszły rok. To raven, oriole i passport. Najciekawszy jest ten ostatni. Tutaj istnieją jasne przesłanki ku temu, że będzie to smartfon mający składany ekran. Wynika to z faktu, że w dokumentacji pojawia się fraza foldable. Tym bardziej, że gigant wykazuje zainteresowanie tymi rozwiązaniami już od dłuższego czasu.

Składany Google Pixel i Pixel 6 w Q4 2021 roku

Wszystkie trzy smartfony mają oznaczenie Q4 2021, a więc są planowane z myślą o ostatnim kwartale przyszłego roku. To oznacza, że dwa z nich muszą być modelami 6 oraz 6 XL. Inaczej być nie może. Jest zbyt wcześnie, aby można było poznać jakieś szczegóły o specyfikacji. Na to przyjdzie dopiero czas.

źródło