macOS Big Sur beta ujawnia, że Apple może szykować Face ID dla Mac

macOS Big Sur beta skrywa ciekawostkę, która wiąże się z funkcją Face ID znaną z iPhone’ów i iPadów Pro. Wygląda na to, że Apple szykuje się do wprowadzenia w komputerach Mac kamery TrueDepth. Najpierw było to Touch ID w MacBookach. W becie macOS 11 doszukano się informacji o wsparciu dla PearlCamera.

macOS Big Sur beta 3 został udostępniony w tym tygodniu wraz z nową wersją poglądową iOS 14. Wygląda na to, że Apple może przygotowywać się do wprowadzenia w komputerach Mac kamery TrueDepth, a co się z nią wiąże, także funkcji Face ID. Sugerują to pewne wzmianki w kodzie nowego oprogramowania.

W macOS Big Sur beta 3 doszukano się referencji nawiązujących do PearlCamera. Pewnie nie każdy z was pamięta, ale swego czasu tak nazywano w iOS kamerę TrueDepth, którą potem Apple wprowadziło do smartfona iPhone X wraz z funkcją Face ID. Tak więc zdecydowanie coś jest na rzeczy. Komputery Mac dostaną opcje do rozpoznawania twarzy.

Face ID dla Mac potwierdzone także przez inne wzmianki w macOS Big Sur beta

Następnie mamy wzmianki typu FaceDetect i BioCapture, które również łączą się z PearlCamera z macOS Big Sur beta. To wszystko jasno wskazuje na implementację Face ID z kamerą TrueDepth w Macach. Możliwe, że pierwsze takie maszyny Apple zaprezentuje jeszcze w tym roku. Spodziewamy się ich jesienią.

Wiemy, że za kilka miesięcy zostaną pokazane pierwsze komputery Mac z Apple Silicon, czyli autorskimi procesorami firmy. Domyślamy się jednak, że Face ID pojawi się tylko w droższych maszynach. Podobnie było początkowo z Touch ID, które firma najpierw wprowadziła do droższych MacBooków. Dopiero potem też do tańszych laptopów. Premiery finalnej wersji macOS Big Sur spodziewamy się na jesień.



