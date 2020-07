iOS 14 beta i iPadOS 14 beta od dziś będą dostępne dla wszystkich. Rusza Apple Software Beta Program, w którym może brać udział każdy użytkownik iPhone’a i tabletu iPad, który jest zgodny z nowym oprogramowaniem. Jeśli zastanawiacie się, jak zainstalować nowe systemy, to jest to bardzo proste. Zobaczmy, co trzeba zrobić.

iOS 14 beta i iPadOS 14 beta są już dostępne dla deweloperów aplikacji od ponad dwóch tygodni. Ci ostatnio dostali drugie wersje poglądowe oprogramowania. W nich pojawiło się trochę zmian i nowości. Teraz rusza Apple Software Beta Program, czyli publiczne testy dla wszystkich chętnych użytkowników iPhone’ów i iPadów. Zobaczmy, jak zainstalować systemy.

Jak zainstalować iOS 14 beta i iPadOS 14 beta

Instalacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów jest bardzo prosta. W tym celu musicie udać się na specjalną stronę (link) i tutaj przystąpić do publicznego programu pilotażowego. Zrobicie to logując się z własnym Apple ID. Następnie będziecie musieli na własnych urządzeniach zainstalować stosowny profil iOS 14 beta lub iPadOS 14 beta. Potem już tylko udacie się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Tam powinna pojawić się poglądowa wersja oprogramowania, którą należy zainstalować. Oczywiście, istnieje możliwość powrotu do stabilnego software. Przed instalacją bety warto wykonać kopię zapasową.

Na tych urządzeniach zainstalujesz iOS 14 beta i iPadOS 14 beta

iPhone 6s i 6s Plus

iPhone SE (obu generacji)

iPhone 7 i 7 Plus

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs, Xs Max i Xr

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPad z 2017 roku lub nowszy

iPad Air 2 lub nowszy

iPad mini 4 lub nowszy

iPad Pro (dowolny)

źródło: opracowanie własne