GeForce RTX 3050 to nowa karta grafiki marki Nvidia. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja. GPU to Ampere GA107. Co jeszcze wiemy o GeForce RTX 3050?

GeForce RTX 3050 to tańsza karta grafiki marki Nvidia, którą zobaczymy za jakiś czas i z czasem dołączy ona do modelu 3060. Sprzęt jest w drodze i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna tego modelu. Obejmuje ona informacje o użytym GPU. Będzie to Ampere GA107. Cena powinna wynieść około 150 dolarów, ale na jej potwierdzenie jeszcze poczekamy.

Nvidia GeForce RTX 3050 ma dostać GPU Ampere GA107 i plotki mówią o tym, że znajdzie się tam 2304 rdzeni CUDA. Zegary taktujące na razie są tajemnicą. Układ powinien być wykonany w tym samym 8-nm procesie litograficznym Samsunga, co pozostałe z rodziny.

Kompletna specyfikacja GeForce RTX 3050 z GPU Ampere GA107 na razie tajemnicą

Nowa karta grafiki ma dostać również 4 GB pamięci VRAM, ale nie ma pewności, że będą to kości GDDR6. Spodziewajmy się też 128-bitowej szyny. Poza tym TGP powinno być na poziomie 90 W. Szczegółowa specyfikacja techniczna nie jest jednak jeszcze znana. Wiemy, że premiera modelu GeForce RTX 3050 powinna odbyć się w 2021 roku.

