iOS 14.1 GM i iPadOS 14.1 GM to finalne aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów, które Apple udostępniło deweloperom aplikacji. Po to, aby ci mieli czas na sprawdzenie własnych aplikacji pod kątem zgodności. Jak dobrze pamiętamy, w przypadku poprzednich dużych uaktualnień dano im za mało czasu. To skończyło się wielkim niezadowoleniem z ich strony.

iOS 14.1 i iPadOS 14.1 to przede wszystkim dodanie wsparcia dla nowych urządzeń Apple. Są to iPhone’y 12 i iPad Air 4. generacji, które wkrótce trafią do sprzedaży. Zbyt wielu nowości tu nie znajdziemy. Te pojawią się dopiero wraz z aktualizacją z numerkiem 14.2, które obecnie znajduje się w fazie beta testów. Jak dobrze wiemy, to tutaj pojawiają się m.in. nowe emoji.

iOS 14.1 GM i iPadOS 14.1 GM Apple niechcący udostępniło dla wszystkich

Apple zaliczyło wczoraj małą wpadkę. Systemy iOS 14.1 GM i iPadOS 14.1 GM zostały udostępnione 13 października wieczorem dla wszystkich użytkowników. Niedługo po tym oprogramowanie wycofano, ale pewnie część właścicieli iPhone’ów i iPadów zdążyło je zainstalować. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy gigant udostępni te aktualizacje, to nastąpi to pewnie w okolicy dnia premiery nowych telefonów, czyli 23 października.

