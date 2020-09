iOS 14.2 beta 2 dodaje nowe emoji. Na tym nie koniec nowości w tym systemie. Zobaczmy, co nowego jeszcze wprowadza aktualizacja iOS 14.2 beta 2.

iOS 14.2 beta 2 Apple udostępniło deweloperom wczoraj. Aktualizacja wprowadziła nowe emoji z Unicode 13, który to zabrakło w pierwszej becie. To nie jedyne nowości i zmiany, które pojawiają się w tym wydaniu Zobaczmy, co nowego jeszcze wprowadzono. Zacznijmy jednak od emotek.

iOS 14.2 beta 2 dodaje nowe emoji pochodzące z aktualizacji Unicode 13. Łącznie jest to około 60 zupełnie nowych obrazków. Wśród nich są foka, mamut, ptasie pióro, wrotki, igła z nitką, wiadro czy szczoteczka do zębów. Nie zabrakło również nowych buziek. Poza tym wprowadzono nowe personalizacje dla wybranych obrazków.

Nowe emoji z iOS 14.2. beta 2 to niejedyne nowości

iOS 14.2 beta 2 wprowadza także inne nowości. Wśród nich są zmiany obejmujące ekran teraz odtwarzanych multimediów z centrum sterowania, który przeszedł w poprzednim wydaniu testowym większe modyfikacje. Zmodyfikowano też wygląd części ikonek z aplikacji Dom. Zapewne są także inne nowe opcje, które zostaną niedługo znalezione.

Tak więc użytkownicy iPhone’ów uzyskają dostęp do nowych emoji właśnie wraz z aktualizacją iOS 14.2. Na razie dostępna jest ona w wersji beta. Nie wiadomo, kiedy Apple chce udostępnić finalne uaktualnienie z tym numerkiem. Z pewnością nie szybciej niż za kilka tygodni. Na razie trzeba czekać.

