Mate 40 Pro to smartfon Huawei, który otrzyma inaczej zaprojektowany aparat. Bez okrągłej wyspy. Zobaczmy, co ma dostać z tyłu flagowiec Huawei Mate 40 Pro.

Flagowiec Huawei Mate 40 Pro zostanie pokazany już za kilka dni. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Już wcześniej zobaczyliśmy jego nieoficjalne rendery. Tam pojawiał się aparat na okrągłej wyspie. Tymczasem Chińczycy udostępnili teaser, który ujawnia nam coś innego.

Huawei Mate 40 Pro to flagowiec, który ma dostać aparat na wyspie w kształcie ośmiokąta. Widać to na poniższych renderach. Całości kamery nie pokazano. Jednak z tego co tu widać, można jasno wywnioskować, czego spodziewać się na pleckach nowego telefonu. Co więc z tą okrągłą wyspą?

W rzeczywistości to, co widać wyżej, to może być flagowiec Huawei Mate 40 Pro Plus, bo pewne plotki też sugerowały taką wersję. Natomiast w tańszym modelu wyspa może być okrągła. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już 22 października. Wtedy odbędzie się globalna premiera.



Flagowiec Huawei Mate 40 Pro z dobrym wynikiem w AnTuTu

Smartfon Huawei Mate 40 Pro ostatnio został też dostrzeżony w bazie AnTuTu. Tam nowy Kirin 9000 poradził sobie naprawdę świetnie. Telefon w połączeniu z 8 GB RAM wykręcił w popularnym teście aż ponad 693 tys. punktów. To naprawdę dużo. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że testowany egzemplarz miał 256 GB wbudowanej pamięci na dane.

