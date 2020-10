iPhone 12 Mini to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś zobaczyliśmy ten model w trakcie specjalnej konferencji Apple. Model ten zapewne będzie jednym z najchętniej wybieranych przez klientów. Z prostej przyczyny i jest nią przede wszystkim cena. Jest na tyle atrakcyjna, że napędzi sprzedaż tego modelu. Rzućmy sobie okiem na kwoty.

Cena iPhone 12 Mini jest atrakcyjna

Cena modelu iPhone 12 w przypadku podstawowej wersji z 64 GB miejsca na dane to tylko 699 dolarów. Nie jest to więc tak mało, jak w przypadku SE 2. generacji. Jednak na tle wersji Pro i tak jest atrakcyjna. Wariant mający 128 GB pamięci ma kosztować 749 dolarów. Za opcję 256 GB zapłacimy 849 dolarów. Polskie ceny poznamy za chwilę. Za podstawową wersję trzeba będzie jednak zapłacić ponad 3 tysiące złotych.

Mały i kompaktowy smartfon Apple

iPhone 12 Mini będzie idealnym wyborem dla tych osób, które szukają małego telefonu. Pod kątem wymiarów urządzenie plasuje się pomiędzy obudową modeli SE i tej, którą zapoczątkowano z szóstkami. Kompaktowych smartfonów z mocną specyfikacją techniczną na rynku jest obecnie bardzo niewiele. Dlatego tutaj Apple zyskuje nad konkurencją naprawdę dużą przewagę. Ekran to 5,4-calowy ekran OLED Retina.

Mały, ale bardzo mocny

iPhone 12 Mini to w rzeczywistości obecnie jeden z najszybszych smartfonów na rynku. Zawdzięcza to procesorowi Apple A14 Bionic, który najpierw umieszczono w iPadzie Air 4. generacji. Będzie on wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Tyle samo jest w tablecie i benchmarki pokazują nam, że jest to przepotężny SoC. Nieco szybsze będą modele Pro, bo one dostaną więcej pamięci operacyjnej.

Podwójny aparat fotograficzny

iPhone 12 Mini ma podwójny aparat fotograficzny. Jest to połączenie dwóch sensorów 12 MP. Na wyspie umieszczono obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.6 i ultraszerokokątny ze światłem f/2.4. Zabrakło tu teleobiektywu czy sensora LiDAR. Apple umieściło je tylko w modelach Pro. Tak więc pod kątem możliwości fotograficznych będzie odstawać od droższych telefonów z iOS, ale i tak zaoferuje sporo funkcji. Nie zabrakło też ulepszonego trybu nocnego.



Bateria o pojemności 2277 mAh

Apple nie podaje w specyfikacjach technicznych pojemności baterii. Wiemy jednak, że iPhone 12 Mini otrzymał akumulator o pojemności 2277 mAh, bo wśród trzech certyfikowanych akumulatorów znalazł się właśnie taki i był on najmniejszy z całej trójki. Producent deklaruje tylko czasy pracy na jednym naładowaniu.

Z Face ID, ale bez Touch ID

iPhone 12 Mini ma kamerkę z obsługą Face ID, jak wszystkie z nowych telefonów Apple. Nie znajdziemy tu jednak Touch ID, które dodano w ostatnim iPadzie Air. Czy funkcja ta pojawi się w trzynastkach? Tego na razie nie wiadomo, choć pewne plotki mówią o tym, że tak będzie.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2277 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

