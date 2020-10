Konferencja Apple z iPhone 12 odbędzie się jutro. Jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądać live stream, to jest link do YouTube. Tu będzie transmisja na żywo.

Konferencja Apple ze smartfonami iPhone 12 rozpocznie się 13 października o godzinie 19:00. Będzie live stream, choć w rzeczywistości nie będzie to transmisja na żywo. Po prostu będzie to już wcześniej zmontowane wideo. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać wydarzenie, to można to zrobić w serwisie YouTube. Stosowny link macie poniżej.

Konferencja Apple z iPhone 12 nie tylko poprzez link do YouTube

Wiemy, że październikowe wydarzenie będzie można też obejrzeć na stronie producenta. Stosowny link znajdziecie tutaj. Tutaj live stream będzie do obejrzenia nie tylko na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Można to też zrobić na sprzętach z nowszymi wersjami popularnych przeglądarek. W trakcie eventu zobaczymy nie tylko smartfony iPhone 12. Czego jeszcze można się spodziewać?

Październikowa konferencja Apple zostanie przede wszystkim poświęcona smartfonom iPhone 12. Zobaczymy jednak także nowy głośnik HomePod Mini. Ten sprzęt jest już w zasadzie pewniakiem. Wcześniej plotki mówiły też o AirTags czy słuchawkach AirPods Studio. Wygląda jednak na to, że na te gadżety przyjdzie nam poczekać dłużej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło: opracowanie własne