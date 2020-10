iPhone 12 Pro Max doczekał się premiery. Cena i specyfikacja smartfona Apple są już znane. Zobaczmy, co ma do zaoferowania telefon iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max to flagowy smartfon Apple na 2020 rok, który był obiektem mnóstwa przecieków. Zgodnie z zapowiedziami, dziś odbyła się premiera w trakcie specjalnej konferencji. Gdzie zobaczyliśmy też tańsze telefony, w tym wariant Mini. Cena jest już znana. Specyfikacja techniczna również.

Cena iPhone 12 Pro Max nie jest niska

iPhone 12 Pro Max to smartfon, którego cena nie jest niska. Co w zasadzie nie dziwi, bo to flagowiec Apple, czyli ten najpełniejszy model. Ceny będą zaczynać się od 1099 dolarów. W Polsce zapewne od około 5,7 tys. złotych, o czym przekonamy się za chwilę. Do wyboru są trzy warianty pojemnościowe mające po 128, 256 lub 512 GB miejsca.

6,7-calowy ekran Retina

iPhone 12 Pro Max ma 6,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli. Tak więc Apple umieściło panel OLED większy od tego, który znalazł się w zeszłorocznym modelu. Takie zapadły decyzje w Cupertino. Niestety, zabrakło opcji odświeżania obrazu w 120 Hz, co jest wynikiem implementacji modemów 5G. Dlatego też z funkcji tej zrezygnowano. Jednak ma ona pojawić się w trzynastkach.

Potężny procesor Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic to potężny układ, który najpierw znalazł się w iPadzie Air 4. generacji. Dostał go też iPhone 12 Pro Max. Spodziewajmy się, że w tym przypadku wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Dlatego w benchmarkach będzie wypadał jeszcze lepiej od SoC z iPada, który to i tak jest już bardzo potężny. Szczegóły poznamy niedługo po premierze.

Aparat fotograficzny z sensorem LiDAR

iPhone 12 Pro Max dostał najlepszy aparat fotograficzny z tegorocznych modeli Apple. Zaimplementowano tu główny sensor 12 MP z powiększoną matrycą z pikselami 1,7 mikrometra. Obiektyw ma światło przysłony f/1.6. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw. Oba również z matrycami 12 MP. Całość uzupełnia sensor LiDAR, który dodano w tym roku wcześniej do droższych iPadów. Jest też tryb nagrywania wideo z 10-bitowym HDR. Jak ta kamera poradzi sobie w DxOMark Mobile, to pewnie przekonamy się za jakiś czas.

Z modemem 5G

Apple w tym roku w końcu zaimplementowało modemy 5G i ma go także iPhone 12 Pro Max. Wiemy, że odbyło się to kosztem ekranów z odświeżaniem 120 Hz. Jednak w 2020 roku firma nie miała już wyjścia. Łączność z sieciami nowej generacji to konieczność i z tego elementu nie mogła już zrezygnować. Tym bardziej, że konkurencja implementuje takie modemy już w coraz tańszych telefonach.

Cztery kolory obudowy

iPhone 12 Pro Max będzie dostępny dopiero w listopadzie. Wiemy, że trafi na rynek w czterech wersjach kolorystycznych obudowy. To odcienie srebrny, złoty, ciemnoszary i niebieski. Ten ostatni jest nowym w palecie flagowców Apple i zastępuje ten ciemnozielony, który znika. Dane techniczne smartfona iPhone 12 Pro Max znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 Pro Max – specyfikacja techniczna



6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 4380 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

źródło: opracowanie własne