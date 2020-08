iPhone 12 5G to smartfony, które dostaną procesory Apple A14 Bionic w 5 nm. Ich produkcją zajmie się TSMC i ta firma właśnie mogła uchylić rąbka tajemnicy w związku z tym, czego oczekiwać po nowym układzie SoC. Dzięki nowemu procesowi Apple A14 z modeli iPhone 12 będzie zużywać około 30 proc. mniej energii.

iPhone 12 5G to smartfony, które mamy zobaczyć w październiku. Obecnie są one w ogniu przecieków. Wiemy, że wszystkie cztery modele dostaną procesory Apple A14 Bionic, który ma być jednym z pierwszych układów SoC dla smartfonów wytwarzanych w 5-nm litografii. Ich produkcją zajmie się tajwańskie TSMC.

Apple A14 Bionic dla modeli iPhone 12 5G ma być układem wytwarzanym przez TSMC z użyciem procesu N7. W przypadku A13 wykorzystano N5 i firma postanowiła ujawnić, co daje przejście na nową litografię. Możemy spodziewać się do 30 proc. mniejszego zapotrzebowania na energię. Następnie mamy około 15 proc. lepszą wydajność. Redukcja procentowa to nawet 45 proc.

Apple A14 Bionic dla smartfonów iPhone 12 5G ma być potężny

Plotki mówią o tym, że iPhone 12 5G otrzyma najwydajniejszy procesor wśród wszystkich smartfonów. To oznacza, że Apple A14 Bionic będzie jeszcze wydajniejszy od potężnego Snapdragona 865+, który gości już w wybranych flagowcach z Androidem. Nowy Kirin pewnie nie będzie wydajniejszy, ale o tym przekonamy się już niedługo. Zapowiedzi tego układu spodziewamy się na początku września.

iPhone 12 5G w każdej z wersji ma dostać Apple A14 Bionic, ale smartfony mają różnić się pamięcią RAM. W tańszych będzie to 4 GB. Natomiast modele Pro mają jej dostać 6 GB. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

