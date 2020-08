iPhone 12 5G to cztery nowe smartfony Apple na 2020 rok, których premiera ma odbyć się jesienią. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że we wrześniu ta premiera Apple się nie odbędzie. Sprawdzony w przeszłości leaker stwierdził, że iPhone’y 12 w przyszłym miesiącu nie zostaną pokazane.