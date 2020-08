iOS 14 beta 5 to najnowsza, poglądowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów, którą udostępniono deweloperom aplikacji. Wkrótce dostęp do niej otrzymają do niej także publiczni testerzy. W piątej wersji iOS 14 beta zapewne pojawią się jeszcze jakieś pomniejsze zmiany. Niedługo zacznie ich jednak brakować.