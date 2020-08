iPhone 12 5G to cztery smartfony Apple, które zobaczymy jesienią 2020 roku. W sieci pojawiły się zdjęcia, które prezentują zmiany obejmujące design. To makieta nowych telefonów z ramką inspirowaną modelami 4/4s. Jak dobrze wiemy, wraz z iPhone’ami 12 5G Apple planuje powrót do właśnie takiego wzornictwa.

iPhone 12 5G zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony Apple mamy zobaczyć w październiku. Plotki mówią też o tym, że sprzedaż może odbyć się w dwóch etapach. Tymczasem jest nowa makieta. Ta prezentuje nam design bocznej ramki inspirowanej modelami 4/4s. Jak dobrze wiemy, iPhone 12 5 rzeczywiście ma otrzymać takie zmiany we wzornictwie. Rzućmy więc sobie na to okiem.

Makieta, którą widzicie na poniższych zdjęciach, prezentuje model iPhone 12 5G w postaci konstrukcji stworzonej na potrzeby etui. Te są już w przygotowaniu, choć do oficjalnej premiery smartfonów Apple pozostało jeszcze kilka tygodni. Widać, że design ramki rzeczywiście inspirowany jest tym, co znamy z modeli 4/4s. Nie ma jednak mniejszego notcha. Aparat fotograficzny też ma wyglądać nieco inaczej. Wynika to z faktu, że tych elementów pokrowce nie chronią. Dla kamery jest otwór i dlatego producenci przy projektowaniu takich makiet nie przywiązują do tego uwagi.

Makieta modeli iPhone 12 5G potwierdza, że Apple wybrało dobry design

Zmiany mogą się podobać lub nie, ale według mnie Apple podjęło słuszne decyzje. Wszak przez wielu fanów marki modele 4/4s uważane są najładniejsze telefony z iOS w historii. Jeśli więc design smartfonów iPhone 12 5G będzie do nich nawiązywał, to z pewnością doceni to wiele osób. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do oficjalnej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora Messenger

źródło