Bixby został odświeżony. Nowy asystent marki Samsung otrzymał ciekawe nowości i udoskonalenia. Zobaczmy, co nowego wprowadza nowy Bixby.

Bixby to asystent głosowy formy Samsung, który debiutował w 2017 roku. Potem koreański producent rozszerzył jego dostępność na inne urządzenia, a teraz doczekaliśmy się sporego odświeżania funkcji. Wprowadzono pewne nowości i zmiany w wyglądzie. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza nowy Bixby.

Nowy Bixby ma uproszczony interfejs użytkownika, który niedawno testowany był z betatesterami. Zmiany są bliższe temu, co znamy z nakładki firmy Samsung, czyli One UI. Funkcja Voice zmienia się teraz w zależności od trybu wyświetlania na telefonie. Poprawiono też czytelność i użytkownicy testujący ją wcześniej twierdzą, że jest bardziej wyraźnie i przyjaźniej.

Samsung w nowym Bixby ujednolicił także strukturę aplikacji. To ułatwia znajdowanie szukanych rzeczy. Przeprojektowano także menu. Co ważne, zmniejszono również interfejs funkcji Voice i teraz będzie on mniej przeszkadzać. Na przykład w trakcie oglądania filmów. Teraz ma zajmować tylko dolną część ekranu.

Nowy Bixby debiutuje w Samsung DeX

Co również ważne, Samsung zintegrował nowego asystenta z funkcją DeX. Teraz w trybie desktopowym będzie można uzyskać dostęp, który pozwoli wykonać różne czynności. Dodano też więcej popularnych poleceń głosowych. Po to, aby użytkownicy mogli je łatwiej odkrywać i następnie z nich korzystać. Zmiany z pewnością są na plus. Wraz z Galaxy S21 pojawi się także odblokowywanie telefonu głosem.

