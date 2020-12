MIUI 12 beta to poglądowa nakładka Xiaomi, która cały czas jest rozwijana. W międzyczasie stabilna aktualizacja trafia na kolejne telefony. Teraz udostępniono nowy launcher aplikacji. Wprowadza on pewne nowości w oprogramowaniu. Zobaczmy więc, co tak naprawdę się tu zmienia. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowy launcher aplikacji dla MIUI 12 beta na razie został udostępniony we wczesnej wersji alpha. Oznaczona ona jest numerkiem 4.22. Wśród nowości jest możliwość dostosowywania wielkości ikon. Ta możliwość pojawia się w sekcji z ustawieniami, gdzie są też dostępne style. Widzicie to na poniższych zrzutach ekranowych.

Nowy launcher aplikacji dla MIUI 12 beta to także inne nowości

Nakładka Xiaomi z nowym launcherem aplikacji dla MIUI 12 beta otrzymuje też inne udoskonalenia. W przypadku oprogramowania opartego na systemie Android 11, bo to dla niego przeznaczona jest ta aktualizacja, pojawia się też nowe pole wyszukiwania z efektem rozmycia Gaussa. Na razie tylko w Mi 10 i Mi 10 Pro. Można też dostosowywać parametry animacji towarzyszącej ściśnięciu. Nie zabrakło także pewnych poprawek błędów.

Pamiętajmy, że nowy launcher aplikacji jest dostępny na razie tylko na kilka modeli. Są to telefony, które mają dostęp do MIUI 12 beta opartym na systemie Android 11. Wśród nich są Mi 10 czy Redmi K30. Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się w finalnej wersji.

