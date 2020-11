MIUI 12 beta to poglądowa wersja nakładki Xiaomi, która cały czas jest rozwijana. Finalna wersja trafia na kolejne modele. Pojawiły się w niej dwie ciekawe nowości. To nowe menu zasilania i suwak głośności, nad czym prace trwały od jakiegoś czasu. Dzięki Xiaomi.eu mamy okazję zobaczyć to na filmach. Rzućmy sobie na to okiem.

Poniżej widzicie dwa filmy prezentujące nowości z MIUI 12 beta, które pokazało Xiaomi.eu. Nowe menu zasilania przypomina nam to, które znamy z oprogramowania Realme UI. Widzimy tutaj możliwość przesunięcia palcem do góry lub w dół, co wywoła konkretną akcję. Widać też nowe animacje. Następnie mamy odświeżony suwak głośności z trzema sekcjami.

Nowe menu zasilania i suwak głośności w Xiaomi.eu tylko w MIUI 12 beta na Androidzie 11

Wspomniane nowości na razie znajdziemy w MIUI 12 beta, ale tylko tych kompilacjach, które bazują na systemie Android 11. W przypadku tych na starszych edycjach Androida nowe menu zasilania i taki suwak głośności nie są dostępne. Z czasem trafią do finalnej wersji oprogramowania. Pewnie nastąpi to w niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło