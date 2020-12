Xiaomi Mi 10 Ultra ma klona. To tani smartfon Little Pepper 10 Ultra, którego cena jest bardzo niska. Oczywiście, do specyfikacji Xiaomi Mi 10 Ultra daleko.

Xiaomi Mi 10 Ultra debiutował kilka miesięcy temu. To jubileuszowy smartfon Chińczyków, który nie jest tani. Tymczasem pojawił się klon o nazwie Little Pepper 10 Ultra. Cena tego telefonu jest kilkukrotnie niższa, bo wynosi tylko 688 juanów (ok. 390 zł). Natomiast cena Xiaomi Mi 10 Ultra to aż 5299 juanów (ok. 3 tys. zł). Różnica jest więc ogromna.

Oczywiście Little Pepper 10 Ultra z Xiaomi Mi 10 Ultra ma niewiele wspólnego. Oba telefony pod kątem specyfikacji technicznej dzieli przepaść. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran LCD HD+. Smartfon ma także słaby procesor MediaTek Helio P60 i baterię o pojemności 3900 mAh. Jest też kamerka 8 MP do selfie i aparat fotograficzny 16 MP. Na koniec mamy 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane (podejrzanie dużo w tej cenie).

Cóż, wspomniany klon Xiaomi Mi 10 Ultra dostępny jest w Chinach. Rzekomo ta niska cena jest promocyjna, bo Little Pepper 10 Ultra normalnie ma kosztować 2999 juanów. Cóż, dane techniczne obu telefonów znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Ultra – specyfikacja techniczna



6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 20 + 12 MP + zoom 120x

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

Little Pepper 10 Ultra – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P60

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 MP

bateria o pojemności 3900 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

Android 10

