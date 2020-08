Xiaomi Mi 10 Ultra Global i Redmi K30 Ultra Global to wypatrywane na świecie smartfony. Co nie dziwi, bo pierwszy to konkretny flagowiec, a ten drugi wyróżnia się przystępnymi cenami. Możliwe, że oba telefony jednak zadebiutują. Nawet jeśli tak się stanie, to na ich dostępność trzeba będzie trochę poczekać.