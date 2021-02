ZenFone 8 Mini to jeden z nowych smartfonów marki Asus na 2021 rok. Będzie to kompaktowy telefon. Zobaczmy, co wiemy o modelu Asus ZenFone 8 Mini.

Asus ZenFone 8 Mini to jeden z nowych smartfonów, które Tajwańczycy szykują na 2021 rok. W sieci pojawiły się plotki obejmujące to urządzenie, które pochodzą ze źródeł branżowych. Urządzenie to ma być jednym z elementów tegorocznej strategii producenta. Będzie to kompaktowy telefon, których to na rynku jest niewiele.

Asus planuje wraz z modelem ZenFone 8 Mini powalczyć na rynku o tych klientów, którzy szukają kompaktowych telefonów. W zeszłym roku pojawił się iPhone 12 Mini, w którym to Apple pokładało duże nadzieje. Jednak finalnie nie okazał się on być najlepiej sprzedającym się ze wszystkich nowych smartfonów z iOS. O modelu Tajwańczyków wiadomo na razie niewiele.

Asus ZenFone 8 Mini ma być kompaktowym smartfonem premium

O smartfonie Asus ZenFone 8 Mini wiadomo na razie tylko tyle, że będzie to kompaktowy telefon z podzespołami z półki premium. To oznacza, że zaoferuje mocny procesor oraz pewnie dosyć rozbudowany aparat. Specyfikacja techniczna pozostaje jednak na razie tajemnicą. Pewnie poznamy ją bliżej premiery.

