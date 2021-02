Mi 11 Pro to smartfon Xiaomi, który jest blisko. Wraz z nim zadebiutuje ładowarka GaN 67W. Możliwe, że to maksymalna moc ładowania dla Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro jest już blisko. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, że wraz z nim pojawi się także nowa ładowarka GaN 67W. Chińczycy już certyfikują ten sprzęt. Jest bardzo możliwe, że jest to właśnie model dla nadchodzącego flagowca. Co też byłoby pewnym rozczarowaniem.

Plotki mówiły o tym, że Xiaomi Mi 11 Pro otrzyma wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy nawet ponad 100 W. To 67 W miało dotyczyć ładowania bezprzewodowego. Wiemy też, że pod obudową znajdzie się większa bateria względem tej z tańszego modelu. Będzie to akumulator o pojemności 5000 mAh. W rzeczywistości mają to być dwa połączone ogniwa.

Ładowarka GaN 67W nie musi być dla Xiaomi Mi 11 Pro

Premiery nowej ładowarki rzeczywiście spodziewamy się wraz z Xiaomi Mi 11 Pro. Nie ma jednak pewności, że będzie ona dedykowana właśnie temu smartfonowi, choć jest to dosyć prawdopodobne. Wszystko wyjaśni się jeszcze w tym miesiącu. Debiut flagowca ma odbyć się w drugiej połowie lutego.

