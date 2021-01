HTC Desire 21 Pro 5G na zdjęciach. Premiera musi być blisko

HTC Desire 21 Pro 5G będzie następcą średniopółkowego modelu 20 Plus. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące smartfona. Zobaczmy sobie, jak to urządzenie wygląda i co ma do zaoferowania.

HTC Desire 21 Pro 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Jest to zapewne wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Na nim widać, że urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową 2QAG100 i ma dwa sloty dla kart SIM. Niestety pracuje pod kontrolą starszego systemu Android 10.

HTC Desire 21 Pro 5G ma też poczwórny aparat

Widzimy również, że HTC Desire 21 Pro 5G ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe kamerki nie są znane, ale to pewnie obiektyw szerokokątny, czujnik głębi i aparat do zdjęć makro. Specyfikacja techniczna tego smartfona na razie pozostaje tajemnicą. Pewnie poznamy ją bliżej planowanej premiery, która pewnie nie jest już odległa.

źródło