iOS 14.4. beta ujawnia nowość planowaną dla Apple Watch

iOS 14.4 beta skrywa pewną nowość, która dotyczy zegarków Apple Watch. Funkcja ta jeszcze nie działa. Zobaczmy, co to za tajemnicza opcja z iOS 14.4 beta.

iOS 14.4 beta zostało udostępnione w grudniu. Jak dobrze wiemy, nowa aktualizacja dla iPhone’ów nie wprowadza zbyt wielu nowości. Jeden z użytkowników doszukał się jednak istnienia ciekawej funkcji dla smartwatchy Apple Watch. Na razie jeszcze ona nie działa, ale pewnie z czasem to ulegnie zmianie.

Nowość znaleziona w iOS 14.4 beta dotyczy treningów. Wygląda na to, że będzie je można dodawać bezpośrednio do zegarków Apple Watch w momencie, gdy te będą podłączone do ładowarki i znajdowały się blisko iPhone’a. Ukończone treningi mają być usuwane automatycznie. Na razie jednak nie można sprawdzić tego w praktyce.

Funkcja z iOS 14.4 beta dla Apple Watch musi zostać aktywowana

Choć stosowny przełącznik już znajduje się w oprogramowaniu, to nowość na razie nie działa i nie ma jak tego włączyć. Możliwe, że aktywacja zostanie wprowadzona wraz z iOS 14.4 beta 2, którego spodziewamy się w zasadzie na dniach. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

