Samsung Galaxy S22 zadebiutuje dopiero w 2022 roku. Może jednak dostać ciekawy aparat do selfie, co ujawnia patent. Na modele Samsung Galaxy S22 poczekamy.

Samsung Galaxy S22 zadebiutuje dopiero za ponad rok. To modele smartfonów, które powinniśmy zobaczyć w pierwszym kwartale 2022 roku. Przed nami premiera S21. Tymczasem dalsze plany Koreańczyków może ujawniać nam patent. Ten zakłada bardzo ciekawy aparat do selfie.

Wspomniany patent został zgłoszony przez Koreańczyków do WIPO już w czerwcu tego roku. Teraz ujrzał światło dzienne. Dzięki temu dowiadujemy się, że firma pracuje nad taką kamerą do selfie, którą będzie można ukrywać. Pomysł na taki aparat z pewnością jest ciekawy. Poniżej znajdziecie schematy dołączone do wniosku oraz animację, która pokazuje to w akcji. Nie wiadomo, czy Samsung Galaxy S22 dostanie takie rozwiązanie.

Taki aparat do selfie nie musi pojawić się w serii Samsung Galaxy S22

Nie ma pewności, że opatentowane rozwiązanie trafi do Galaxy S22. Samsung może mieć inne plany związane z taką kamerę. Oczywiście wykorzystanie jej we flagowcu jest jak najbardziej prawdopodobne. Z drugiej strony nie możemy na 100 proc. założyć, że pomysł skończy w szufladzie.

