Galaxy S21 Plus bez tajemnic. Jest cena, specyfikacja i rendery

Galaxy S21 Plus to jeden z trzech nowych smartfonów marki Samsung. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Są też rendery modelu Samsung Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 plus zadebiutuje wraz z dwoma innymi modelami i obecnie wszystkie z nich są w ogniu przecieków. W tym artykule skupmy się jednak na tym jednym konkretnym telefonie. Znana jest już jego cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy S21 Plus.

6,7-calowy ekran AMOLED, ale bez obsługi S Pen

Samsung Galaxy S21 Plus ma 6,7-calowy ekran AMOLED i jest to panel typu Infinity-O, a więc z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które wyśrodkowano. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ i będzie to dokładnie 1080 x 2400 pikseli. Zagęszczenie obrazu wyniesie 394 ppi, a jasność do 1300 nitów. Nie zabraknie także odświeżania w 120 Hz. Nie będzie jednak wsparcia dla piórka S Pen, które pojawi się wyłączenie w modelu Ultra.

Z procesorami Exynos 2100 lub Snapdragon 888

Samsung Galaxy S21 Plus trafi na rynek w dwóch wersjach. W zależności od kraju dystrybucji będzie dostępny z procesorami Snapdragon 888 lub Exynos 2100. W Europie będzie to drugi z wymienionych układów SoC. Chip w każdym przypadku będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM i będą to kości LPDDR5. W przypadku miejsca na dane będzie to 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny z trzema sensorami

Wiemy, że aparat fotograficzny modelu Galaxy S21 Plus ma trzy sensory. Główny typu 1/1.76″ z matrycą 12 MP i obiektywem ze światłem przysłony na poziomie f/1.8. Następnie mamy teleobiektyw z sensorem 64 MP i światłem f/2.0. Całość uzupełnia obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 12 MP i światłem f/2.2. Przedni aparat ma sensor 10 MP i światło f/2.2.

Bateria o pojemności 4800 mAh

Samsung Galaxy S21 Plus otrzyma akumulator o pojemności 4800 mAh. Baterię będzie można ładować z użyciem ładowarek o mocy do 45 W. Jednak w zestawie z telefonem jej nie znajdziemy. Trzeba ją będzie zakupić osobno. W pudełkach pewnie znajdzie się tylko kabel z USB C. Wiemy, że nie zabraknie też Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC czy modemu 5G.

Cena Galaxy S21 Plus powyżej tysiąca euro

Cena Galaxy S21 Plus w Europie jest już znana. Za model mający 128 GB miejsca trzeba będzie zapłacić 1049 euro. Tak więc w Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie 4799 złotych lub podobnej. Model z 256 GB pamięci ma być droższy o 50 euro. Przedsprzedaż ruszy niedługo po Unpacked, a dostępność w sklepach zaplanowano na 29 stycznia.

W czterech kolorach obudowy

Samsung Galaxy S21 Plus oraz najtańszy model z 6,2-calowym ekranem będą dostępne w czterech kolorach obudowy. Są to srebrny, czarny, różowy i purpurowy. W przypadku modelu Ultra do wyboru będą tylko dwa warianty kolorystyczne. Specyfikacja techniczna Samsunga Galaxy S21 Plus widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

