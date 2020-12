OnePlus 9 otrzyma ładowanie zwrotne. Są zdjęcia smartfona

OnePlus 9 to seria, która ma objąć nawet trzy różne modele. Smartfony były obiektem wielu przecieków. Teraz w sieci pojawiły się dwa nowe zdjęcia. Jedno z nich potwierdza, że pojawi się ładowanie zwrotne. W ten sposób będzie można używać telefonu w roli bezprzewodowej ładowarki.

OnePlus 9 ma dostać baterię o pojemności około 4500 mAh. Wiemy, że drogą przewodową będzie go można ładować z wykorzystaniem technologii Warp Charge 65 W. W przypadku bezprzewodowego ładowania ma to być 30 W. Możliwe, że w wersji Pro będą to wyższe wartości, ale o tym przekonamy się z czasem.

Ładowanie zwrotne z OnePlus 9 na razie bez parametru

Na razie nie wiadomo, o jakiej mocy ładowanie zwrotne zaoferuje smartfon OnePlus 9. Tego szczegółu serwis źródłowy akurat nie podał. To informacja, którą poznamy z czasem. Premiera planowana jest na marzec 2021 roku. Tak więc zostanie ona nieco przyspieszona, bo normalnie nowych telefonów spodziewalibyśmy się w drugim kwartale.

