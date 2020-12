OnePlus 9 Pro był obiektem wielu przecieków. Jednak smartfony tej marki do tej pory pod kątem kamer nie były w stanie dorównać konkurencji. Być może w 2021 roku w końcu to ulegnie zmianie. Wskazują na to nowe plotki. Te mówią o tym, że aparat z modelu OnePlus 9 Pro ma otrzymać optykę LEICA.

Niemiecka firma LEICA kojarzy nam się z Huawei, które współpracuje z nią od lat. OnePlus 9 Pro będzie więc kolejnym smartfonem chińskiej marki, który otrzyma aparat z optyką tej firmy. Szczegóły partnerstwa nie są jednak znane. Na są to jeszcze tylko plotki i na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

OnePlus 9 Pro ma zadebiutować w marcu 2021 roku. Jego premiera zostanie więc trochę przyspieszona. Smartfon zapowiada się na ciekawego flagowca. Pełna specyfikacja techniczna na razie nie wyciekła. Jednak znane dane techniczne modelu znajdziecie poniżej.

OnePlus 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z optyką LEICA – brak szczegółów

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło