OnePlus 9 Lite to smartfon, który ma otrzymać SoC Snapdragon 865. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus 9 Lite.

OnePlus 9 Lite to smartfon, który ma zadebiutować z dwoma droższymi modelami w przyszłym kwartale. Spodziewamy się także smartwatcha. Teraz w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Dowiadujemy się, że pod obudową ma znaleźć się procesor Snapdragon 865.

Ponadto OnePlus 9 Lite ma dostać ekran AMOLED, który będzie odświeżać obraz w co najmniej 90 Hz. Spodziewajmy się, że będzie to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Ma też zostać zapewnione wsparcie dla szybkiego ładowania baterii. Mówi się o tym, że cena smartfona może wynieść około 600 dolarów. Nie jest to jednak na razie nic pewnego.

Kompletna specyfikacja techniczna OnePlus 9 Lite tajemnicą

Niestety, na temat modelu OnePlus 9 Lite nie wiemy zbyt wiele. Specyfikacja techniczna tego smartfona owiana jest na razie tajemnicą. Spodziewajmy się także potrójnego aparatu fotograficznego na pleckach, ale zestaw sensorów nie jest znany. Więcej szczegółów poznamy z pewnością bliżej planowanej premiery. Tej spodziewajmy się w marcu 2021 roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło