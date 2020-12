Oppo Reno 5 Pro Plus doczekał się premiery. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy, co zaoferuje smartfon Oppo Reno 5 Pro Plus.

Oppo Reno 5 Pro Plus był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera w Chinach. Cena to 3999 juanów (ok. 2260 zł) za model mający 128 GB miejsca. Wariant z 256 GB pamięci kosztuje 500 juanów więcej. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną smartfona Oppo Reno 5 Pro Plus.

Oppo Reno 5 Pro Plus ma 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Sercem smartfona jest Qualcomm Snapdragon 865 z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W.

Ponadto Oppo Reno 5 Pro Plus ma rozbudowany aparat z głównym sensorem Sony IMX766 50 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 16 MP, teleobiektyw z sensorem 13 MP oraz kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat ma czujnik 32 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 5 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 16 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

NFC

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką ColorOS

źródło