iOS 14.4 beta zaczyna wyświetlać nowy monit o śledzeniu

iOS 14.4 beta zaczyna wyświetlać na iPhone’ach nowy monit. Obejmuje on śledzenie użytkowników. Część osób widzi to też poza betą iOS 14.4.

iOS 14.4 beta to nowy system Apple, który na razie dla użytkowników iPhone’ów udostępniono w wersji poglądowej. To aktualizacja oprogramowania, gdzie nie doszukano się zbyt wielu nowości. Tymczasem na tej edycji zaczął wyświetlać się nowy monit. Obejmuje on śledzenie.

Wspomniany monit z iOS 14.4 beta widzicie na załączonym poniżej zrzucie ekranowym. Związany on jest z nową inicjatywą Apple, która będzie obowiązywać od przyszłego roku. Obejmuje ona śledzenie aktywności użytkowników w aplikacjach. Ci będą musieli wyrazić na to zgodę, czemu próbował mocno przeciwstawić się Facebook.

Monit obejmujący śledzenie nie tylko w iOS 14.4 beta

Warto dodać, że taki komunikat w ostatni czasie pojawia się nie tylko w iOS 14.4 beta. Użytkownicy iPhone’ów ze starszym oprogramowaniem też go widzą. Jednak w tym przypadku pojawia się on sporadycznie. Początkowo Apple miało wprowadzić te zmiany w we wrześniu tego roku, ale doszło do opóźnień. Wdrożenia spodziewajmy się więc w przyszłym kwartale. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło