OnePlus Watch to smartwatch, który pojawia się w przeciekach nie od dziś. Wygląda na to, że zobaczymy go już w niedługim czasie. Najprawdopodobniej ze smartfonami OnePlus 9. Zasugerował to sam CEO firmy i jeden z założycieli, Pete Lau. Na łamach Twittera oficjalnie potwierdził istnienie zegarka.

Pete Lau przekazał, że OnePlus Watch zadebiutuje wcześnie w 2021 roku. Jak dobrze wiemy, smartfonów OnePlus 9 spodziewamy się także w przyszłym kwartale. Mówi się o debiucie w marcu, choć na razie są to tylko plotki. Dziś już wiemy, że smartwatch Chińczyków ma pracować pod kontrolą platformy Wear OS.

OnePlus Watch z Wear OS, ale z poprawkami

OnePlus Watch nie będzie jednak pracować pod kontrolą czystego oprogramowania Google. Firma już wcześniej modyfikowała Androida. Również w wersji na telewizory. Nie inaczej będzie w przypadku Wear OS. Będzie to software z autorskimi ulepszeniami. Podobnie zresztą uczyniło Xiaomi z MIUI w wersji na smartwatche. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

