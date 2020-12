OnePlus 9 był już obiektem wielu przecieków. Smartfon doczekał się właśnie kolejnych, choć do jego premiery jest jeszcze trochę czasu. W sieci pojawiły się nowe rendery telefonu, gdzie mamy okazję zobaczyć tył oraz przód obudowy. Rzućmy więc sobie na to okiem.

OnePlus 9 ma aparat fotograficzny z wyspą podobnie zaprojektowaną do modelu Pro. Zasadniczą różnicą jest tutaj zmniejszenie liczby obiektywów do trzech. W najdroższej wersji telefonu znajdą się cztery. Widać też ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Dokładna specyfikacja techniczna tego smartfona jest na razie tajemnicą.

Seria OnePlus 9 obejmie trzy modele

Dziś już wiemy, że linia OnePlus 9 ma obejmować trzy różne smartfony. Poza tym widocznym w tym artykule pojawi się wariant Pro i model z dopiskiem E, który to powinien być najtańszy z całej trójki. W droższych wersjach pojawi się procesor Qualcomm Snapdragon 888, który został oficjalnie zapowiedziany przez Qualcomma w tym tygodniu.

