Motorola Nio na pierwszym zdjęciu. Jest też częściowa specyfikacja

Motorola Nio to nowy flagowiec marki Lenovo. W sieci pojawiło się zdjęcie i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Motorola Nio.

Motorola Nio to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy okazję zapoznać się z nowymi szczegółami. W sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentuje przód telefonu. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy jednak, że Motorola Nio nie otrzyma procesora Snapdragon 888.

Motorola Nio dostanie układ dla tegorocznych flagowców. Będzie to SoC Qualcomm Snapdragon 865. Ma on być wspomagany przez co najmniej 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca. Zdjęcie widzimy poniżej. Prezentuje ono przód, gdzie widać ekran ze wcięciem dla podwójnej kamery do selfie.

Wiemy też, że Motorola Nio dostanie baterię o pojemności 5000 mAh. Następnie mamy złącze USB C i całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11. Kompletna specyfikacja techniczna modelu nie jest jednak znana. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Poniżej widzicie znane dane techniczne.

Motorola Nio – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

podwójna kamera do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło