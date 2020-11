Motorola szykuje nowego flagowca na 2021 rok. Powstaje pod nazwą Nio

Motorola Nio to nowy flagowiec marki na 2021 rok. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Motorola Nio.

Motorola Nio to nazwa kodowa nowego smartfona z wyższej półki cenowej marki należącej do Lenovo. Na razie nie wiadomo jeszcze, pod jaką nazwą trafi na rynek ten flagowiec. Edge 2, a może jeszcze inną? To okaże się z czasem, ale jest już znana częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Motorola Nio to model XT2125. Flagowiec nie otrzyma jednak Snapdragona 875. Firma ma wykorzystać tegoroczny SoC, czyli Snapdragona 865. W podstawowej wersji telefon otrzyma 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Ekran ma mieć rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli i zaoferuje wyższe odświeżanie obrazu. Przekątną wyświetlacza nie jest jednak znana.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Motorola Nio nie jest znana

Na kompletną specyfikację techniczną jeszcze poczekamy. Jednak wiadomo, że Motorola Nio dostanie podwójny aparat do selfie z sensorami 16 i 8 MP. Tylna kamera będzie potrójna. Ma składać się z sensorów 64, 16 i 2 MP. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

