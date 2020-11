Oppo Find X3 to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Plotki mówią, że dostanie SoC Snapdragon 875 i ekran 3K. Zobaczmy, czego się spodziewać po Oppo Find X3.

Oppo Find X3 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki na temat flagowca marki na 2021 rok. Urządzenie dostanie wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 875 wykonany w 5-nm litografii. Ponadto mamy się spodziewać, że ekran zaoferuje obraz w jakości 3K.

Oppo Find X3 tak więc zapewne otrzyma wyświetlacz o rozdzielczości QHD+. Będzie to zapewne 1440 x 3000 lub więcej pikseli. Ponadto wyświetlacz ma oferować obraz z szybkim odświeżaniem. Tak więc spodziewajmy się, że będzie to co najmniej 120 Hz.

Oppo Find X3 także z obsługą szybkiego ładowania baterii

Plotki mówią też o tym, że Oppo Find X3 otrzyma baterię z obsługą bardzo szybkiego ładowania. Nie ma jednak pewności, że będzie to zaprezentowane jakiś czas temu szybkie ładowanie o mocy 125 W. Wiemy jednak, że premiera flagowca odbędzie się już w przyszłym kwartale. To informacja, którą wcześniej potwierdził jeden z wiceprezesów firmy, Liu Bo.

