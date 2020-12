Huawei Mate 40 Pro Plus ma mocny SoC Kirin 9000 5G. Najnowszy ranking AnTuTu pokazuje, że nie ma sobie równych. Liderem nadal jest Huawei Mate 40 Pro Plus.

Huawei Mate 40 Pro Plus to droższy z dwóch flagowców zaprezentowanych jesienią. Najnowszy ranking AnTuTu za listopad tego roku pokazuje, że smartfon ciągle nie ma tam sobie równych. Telefon zawdzięcza to mocnemu procesorowi HiSilicon Kirin 9000 5G z 12 GB pamięci RAM. W benchmarku Huawei Mate 40 Pro Plus wykręca średnio aż prawie 700 tysięcy punktów.

Najnowszy ranking AnTuTu pokazuje nam, że Huawei Mate 40 Pro bez dopisku Plus w nazwie jest niewiele gorszy. Nieco słabsze wyniki w testach wynikają z faktu, że w tym przypadku Kirin 9000 5G wspomagany jest przez mniej pamięci RAM. Jej rozmiar zredukowano do 8 GB. Co nie zmienia faktu, że flagowce z procesorami Snapdragon i mające więcej RAM-u i tak wypadają gorzej.

Huawei Mate 40 Pro Plus pozostanie liderem AnTuTu do stycznia. Wtedy spodziewamy się na rynku Xiaomi Mi 11, który otrzyma układ Snapdragon 888. Nowy SoC Qualcomma zapewne namiesza w zestawieniu. Dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 + dodatkowy teleobiektyw

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z EMUI 11

Z ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło