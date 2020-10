Huawei Mate 40 Pro Plus to nowy flagowiec firmy. Cena jest wysoka, ale specyfikacja techniczna zapowiada się nieźle. Dziś debiutuje też Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro Plus był obiektem wielu przecieków. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się premiera telefonu, z którym to debiutuje tańszy Huawei Mate 40 Pro bez dopisku Plus w nazwie. Jego cena jest niższa. Znamy już specyfikacje techniczne. Rzućmy sobie okiem na oba nowe telefony.

6,76-calowy ekran OLED

Huawei Mate 40 Pro Plus i tańszy model dostały ten sam wyświetlacz OLED, który zakrzywia się zakrzywia się pod kątem 88°. Jest to panel, gdzie znajduje się wcięcie dla podwójnej kamery do selfie. Rozdzielczość jest niestandardowa i wynosi dokładnie 1344 x 2772 pikseli. Przekątna wyświetlacza to 6,76 cala. Częstotliwość odświeżania obrazu to 90 Hz.

Z potężnym procesorem HiSilicon Kirin 9000

Huawei Mate 40 Pro Plus ma procesor HiSilicon Kirin 9000. To naprawdę potężny układ SoC wykonany w 5-nm litografii. Urządzenie pokazało jego mocny w benchmarkach. Jest też bardzo wydajny układ GPU ARM Mali G78 MP24, a więc mający aż 24 rdzenie. W droższym modelu znajdziemy 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast w tańszym są to kości w rozmiarze 8 GB. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca i są to szybkie kości flash typu UFS 3.1.

Aparat fotograficzny o wielu możliwościach

Huawei Mate 40 Pro Plus i tańszy model mają system aparat fotograficznych o nazwie Ultra Vision Cine Camera, które Chińczycy opracowali we współpracy z firmą Leica. Podwójny obiektyw Dual Ultra Wide Camera pozwala robić zdjęcia i nagrywać wideo 4K w ultraszerkokątnym widoku. To samo połączenie użyto w przedniej kamerze. Następnie mamy Dual Cine Camera z sensorem Ultra Vision 1/1,28″. Jest też obiektyw peryskopowy, który w Plusie jest podwójny i to pozwala uzyskać 100-krotny zoom cyfrowy oraz 20–krotny hybrydowy. W tańszym telefonie są to zoomy 50- i 10-krotne.



Bateria z szybkim ładowaniem 66 W

Huawei Mate 40 Pro ma baterię o pojemności 4400 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 66 W. Natomiast ładowanie bezprzewodowe odbywa się tu z mocą 50 W. Tak więc jest naprawdę szybkie. Akumulator w modelu Plus też ma pojemność 4400 mAh.

Cena Huawei Mate 40 Pro Plus nie będzie niska

Cena Huawei Mate 40 Pro Plus nie została podana. Ale będzie to pewnie kwota, ale z drugiej strony klienci dostają w ręce najlepszy z telefonów firmy. W przypadku tańszej wersji ceny w Europie będą zaczynać się od 1199 euro. Tak więc Plus będzie jeszcze droższy Telefony pracują pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką EMUI 11. Jest też zestaw usług HMS. Dane techniczne smartfonów znajdziecie poniżej.



Huawei Mate 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z EMUI 11

Huawei Mate 40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 + dodatkowy teleobiektyw

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z EMUI 11

