Galaxy S21 jest coraz bliżej i nowe smartfony były już obiektem wielu przecieków. Premiery spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Jeśli macie starsze urządzenia naręczne Koreańczyków z linii Samsung Gear, to nie mamy dobrych wiadomości. Z najnowszymi telefonami nie będą one po prostu kompatybilne.

Wynika to z faktu, że Samsung w przyszłym roku pozbywa się w Galaxy Wearable wsparcia dla urządzeń Gear. Są to Gear1 (Galaxy Gear), Gear2, Gear2 Neo, Gear S oraz Gear Fit. Te konkretne urządzenia w połączeniu z modelami Galaxy S21 działać nie będą. Taki ruch jednak z pewnością nie dziwi. To starsze sprzęty naręczne, które mają już po kilka lat.

Premiera modeli Samsung Galaxy S21 coraz bliżej

Debiut smartfonów Samsung Galaxy S21 odbędzie się już za kilka tygodni. Plotki mówią o debiucie w połowie przyszłego miesiąca. Wtedy też mamy zobaczyć nowe słuchawki Buds Pro. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na potwierdzenie dokładnego terminu najbliższej konferencji Unpacked.

