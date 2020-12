Mi 11 to flagowiec Xiaomi, który jest blisko. Dostanie szkło Gorilla Glass Victus. Zapewni ono lepszą ochronę. Zobaczmy, co to oznacza dla Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 jest już blisko. Lei Jun potwierdził już, że w opakowaniu zabraknie ładowarki. Teraz mamy nowe szczegóły obejmujące ekran, a dokładniej szkło, którym zostanie on pokryty. Wiem, co też ujawnił CEO firmy, że będzie to Gorilla Glass Victus, czyli najnowsze rozwiązanie Corniga.

Gorilla Glass Victus zapewni dobrą ochronę ekranu Xiaomi Mi 11. Szkło to jest w stanie zapewnić wytrzymałość nacisku będącego równoznacznym z ciężarem 100 kg. Starsze rozwiązania poddawały się przy mniej niż 20 kg. Ponadto zapewnia ono do dwu razy lepszą odporność za zarysowania i do 1,5 razy zwiększone bezpieczeństwo przy upadku.

Xiaomi Mi 11 pierwszym smartfonem z Chin, który ma szkło Gorilla Glass Victus

Lei Jun przekazał na łamach społecznościówki Weibo, że Xiaomi Mi 11 będzie pierwszym smartfonem chińskiego producenta, który otrzyma Gorilla Glass Victus. Podobnie też będzie w przypadku wykorzystania procesora Snapdragon 888. Później to szkło pojawi się zapewne także w wielu innych flagowcach innych marek. To tylko kwestia czasu.

