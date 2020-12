Redmi 9 Power to smartfon, którego premiera, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się w Indiach. Telefon jest podobny do POCO M3, ale dostał aparat z dodatkowym obiektywem. Cena to 10999 rupii indyjskich (ok. 540 złotych) za model z 64 GB pamięci. Wersja 128 GB Redmi 9 Power kosztuje 100 rupii więcej.

Redmi 9 Power ma 6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy ten sam procesor, co w POCO M3. To Snapdragon 662 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono wspomniane 64 lub 128 GB miejsca. Jest też duża bateria o pojemności 6000 mAh z ładowaniem o mocy 18 W.

Redmi 9 Power ma dodatkowy aparat, którego zabrakło w POCO M3. To obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP. Pozostałe elementy bez zmian i są to główny sensor 48 MP oraz dwie kamerki 2 MP (czujnik głębi i makro). Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z MIUI 12. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi 9 Power – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 662

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 +8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło