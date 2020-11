Samsung Galaxy S21 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Plotki mówią o tym, że premiera odbędzie się w połowie stycznia. Tak więc do debiutu pozostało już tylko kilka tygodni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiają się kolejne przecieki. Tym razem to rendery producenta etui.

Poniżej widzicie dwa rendery modelu Samsung Galaxy S21 w etui. Te potwierdzają nam design ujawniony już wcześniej przez Steve’a Hemmerstoffera. Widzimy, że ekran ma okrągłe wcięcie u góry dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu widać przeprojektowaną wyspę dla aparatu fotograficznego.

Samsung Galaxy S21 z premierą 14 stycznia

Plotki mówią o tym, że premiera trzech smartfonów z serii Samsung Galaxy S21 odbędzie się dokładnie 14 stycznia. Potem ma ruszyć przedsprzedaż i pod koniec tego miesiąca telefony mają trafić do sklepów. Debiut będzie więc przyspieszony, bo Koreańczycy chcą powalczyć lepiej o klientów z chińskim producentami i Apple. Ceny na razie pozostają tajemnicą. Na kolejne informacje trzeba poczekać.

źródło