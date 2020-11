One UI 3.0 beta dostępne dla modeli Samsung Galaxy S10

One UI 3.0 beta oparte na systemie Android 11 trafia na kolejne telefony. Tym razem na modele Samsung Galaxy S10. One UI 3.0 beta trafi też na Note 10.

One UI 3.0 beta to nowa nakładka Koreańczyków, która oparta jest na systemie Android 11. Jej dostępność cały czas jest zwiększana. Teraz na oprogramowanie załapały się flagowce z 2019 roku. To smartfony Samsung Galaxy S10. Dołączają one więc do grupy innych telefonów, które biorą udział w programie pilotażowym od jakieś czasu.

One UI 3.0 beta dla modeli Samsung Galaxy S10 udostępniono na razie tylko dla użytkowników tych telefonów na trzech rynkach. Są to Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Wkrótce też program pilotażowy dla tych smartfonów ruszy w Polsce i Niemczech. To tylko kwestia czasu.

One UI 3.0 beta dostępne na wszystkie trzy modele Galaxy S10

Tak, One UI 3.0 beta jest dostępne na wszystkie modele z serii Samsung Galaxy S10, a więc także na najtańszy wariant S10e i droższego Plusa. Nowy firmware oznaczony jest końcówką 2TKF. Oprogramowanie udostępniane drogą OTA waży blisko 1,9 GB. Ponadto bazuje na Androidzie 11 z listopadowymi poprawkami bezpieczeństwa.

