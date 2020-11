Galaxy S21 z premierą w styczniu. Jest kolejny dowód na szybszy debiut

Galaxy S21 ma zadebiutować szybciej. Kiedy odbędzie się premiera? Wygląda na to, że serię Samsung Galaxy S21 rzeczywiście zobaczymy w styczniu.

Samsung Galaxy S21 według plotek ma pojawić się w styczniu. Teraz dostajemy kolejny dowód na to, że premiera rzeczywiście może zostać przyspieszona. Jeden z nowych smartfonów Koreańczyków został dostrzeżony w bazie urzędu BIS, gdzie był certyfikowany. Dokładnie był to najmniejszy z modeli, który ma otrzymać 6,2-calowy ekran.

Na stronie BIS znaleziono telefon ukrywający się pod nazwą kodową SM-G991B. To najmniejszy Samsung Galaxy S21 z modemem 5G i dual SIM. Potwierdza nam to literka B na końcu nazwy. Co ważne, urządzenie na stronie indyjskiego urzędu pojawiło się jeszcze listopadzie. Natomiast poprzednik z tego roku został dostrzeżony w grudniu i wiemy, że potem premiera odbyła się w lutym. Coś musi być na rzeczy.

Samsung Galaxy S21 z premierą w połowie stycznia

Plotki mówią o tym, że seria Samsung Galaxy S21 zadebiutuje już 14 stycznia. Wtedy odbędzie się wirtualna konferencja Unpacked, gdzie zostaną pokazane nowości. Do sklepów telefony mają trafić jeszcze przed końcem tego samego miesiąca. Oczywiście, niedługo po prezentacji powinna ruszyć przedsprzedaż.

