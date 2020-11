Mi 11 Pro to flagowiec Xiaomi na 2021 rok. Nowe plotki mówią o tym, że aparat nie otrzyma sensora 108 MP. Zobaczmy, co mamy zobaczyć w Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro to flagowiec, który pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Do tej pory sądziliśmy, że smartfon otrzyma aparat z głównym sensorem 108 MP. Wygląda jednak na to, co sugerują nowe przecieki, że chiński gigant mógł zdecydować się na inne rozwiązanie. Nowe informacje na ten temat uzyskał leaker ukrywający się za kontem Digital Chat Station.

Według niego aparat z Xiaomi Mi 11 Pro może otrzymać główny sensor 50 MP. Po podobny sięgnęło Huawei. Kamera z modelu Mate 40 Pro jest naprawdę konkretna i nie ma za bardzo, do czego się tu przyczepić. Chińczycy mogli dojść do wniosku, że wypróbują podobne matryce u siebie.

Aparat Xiaomi Mi 11 Pro z teleobiektywem z matrycą 12 MP

To samo źródło twierdzi, że teleobiektyw z Xiaomi Mi 11 Pro otrzyma sensor 12 MP. Na razie brakuje nam informacji o tym, jaką matrycę dostanie aparat szerokokątny. O tym przekonamy się dopiero z czasem. Smartfon niedawno gościł w bazie benchmarku Geekbench. Tam uzyskaliśmy potwierdzenie, że ma procesor Snapdragon 875, co jednak nie jest żadnym zaskoczeniem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło