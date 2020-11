Xiaomi Mi 11 Pro dostanie ekran QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

Xiaomi Mi 11 Pro ma dostać ekran z dziurką. Będzie to panel o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Niedawno smartfon pozował na zdjęciu. Teraz pojawiły się nowe plotki obejmujące ekran. Informacje te przekazał na łamach serwisu społecznościowego Weibo sprawdzony w przeszłości leaker. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Xiaomi Mi 11 Pro według nowego przecieku dostanie ekran o rozdzielczości QHD+. Firma długo ich unikała i pozostawała przy Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Będzie to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Co ważne, ma być zakrzywiony na wszystkich krawędziach. Jednak na tej górnej i dolnej tylko delikatnie.

Premiera Xiaomi Mi 11 Pro może zostać przyspieszona

Jest bardzo możliwe, że Xiaomi Mi 11 Pro zobaczymy wcześniej niż w lutym. Kto wie, a może premiera odbędzie się już w styczniu. Wiadomo, że będzie to pierwszy smartfon z procesorem Snapdragon 875, który będzie pochodzić od chińskiego producenta. Tego układu spodziewamy się najpierw w serii Galaxy S21. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana.

