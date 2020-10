Huawei Mate 40 Pro Plus miażdży Xiaomi Mi 10 Ultra w benchmarku

Huawei Mate 40 Pro Plus i Xiaomi Mi 10 Ultra zostały zestawione w Master Lu. Przeprowadzono benchmarki. Te pokazały wyższość Huawei Mate 40 Pro Plus.

Huawei Mate 40 Pro Plus to specjalna wersja smartfona zaprezentowanego kilka dni temu. Dostrzeżono go w bazie testu Master Lu, który w Chinach jest bardzo popularny. Otrzymane benchmarki porównano z dotychczasowym liderem, który był Xiaomi Mi 10 Ultra. Te nie pozostawiają złudzeń.

Huawei Mate 40 Pro Plus oferuje wyższą wydajność względem Xiaomi Mi 10 Ultra. Smartfon ma nowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G oraz 12 GB pamięci RAM. Przeprowadzone benchmarki dały łączny wynik w postaci 902616 punktów. Natomiast w przypadku wcześniejszego lidera wynik jest o prawie 50 tysięcy punktów gorszy.

Huawei Mate 40 Pro Plus wyróżnia się także dodatkowym obiektywem do obsługi zoomu. W ten sposób oferuje 20-krotne przybliżenie hybrydowe i 100-krotne cyfrowe. Polska cena tego modelu nie jest znana. Dane techniczne Huawei Mate 40 Pro Plus i Xiaomi Mi 10 Ultra znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli i odświeżaniu w 90 Hz



8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 + dodatkowy teleobiektyw

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z EMUI 11

Xiaomi Mi 10 Ultra – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 20 + 12 MP + zoom 120x

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło