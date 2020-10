Apple One – startuje nowa usługa Apple i jej cena jest bardzo atrakcyjna

Apple One to nowa usługa firmy, która rusza już dziś. Cena połączonego pakietu usług jest naprawdę atrakcyjna. W Polsce będą dwie opcje dla Apple One.

Apple One to nowa usługa, a w zasadzie ich połączony pakiet, który gigant zapowiedział kilka tygodni temu. Teraz dowiadujemy się, że premiera odbędzie się już dziś, czyli 30 października. Cena pakietu indywidualnego oraz rodzinnego została ujawniona wcześniej. Wiemy, że w ten sposób będzie można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Cena Apple One jest naprawdę znakomita

Cena Apple One w przypadku użytkowników indywidualnych to 24,99 zł/miesiąc. Tutaj otrzymujemy dostęp do usług Music, TV+, Arcade oraz 50 GB przestrzeni do wykorzystania w dysku iCloud. Oszczędność wynosi tu 48,97 zł. Następnie mamy subskrypcję rodzinną za 39,99 zł/miesiąc. W tym przypadku usługi można współdzielić pomiędzy maksymalnie 6 osobami. Ponadto miejsce w iCloud zwiększone jest do 200 GB.

Cena Apple One jest bardzo atrakcyjna. Możemy się domyślać, że nowa usługa będzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszak tyle samo kosztuje tylko TV+ czy Arcade. Tymczasem tutaj dostaniemy aż cztery profity. Jest także wariant Premier, ale ten w Polsce nie będzie dostępny.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło