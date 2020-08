iPhone 12 ma zadebiutować za kilka tygodni i wtedy mamy też zobaczyć nowość w postaci Apple One. Będzie to subskrypcja łącząca usługi Apple TV Plus, Music i News. Łączna cena powinna być niższa w porównaniu do poszczególnych kwot. Wiemy, że debiut iPhone’ów 12 planowany jest na październik 2020 roku.

iPhone 12 to smartfony, które według ostatnich przecieków mają zadebiutować dopiero za kilka tygodni. Teraz dowiadujemy się, o czym raportuje Bloomberg, że w tym samym terminie możemy spodziewać się zapowiedzi usługi Apple One. Będzie to połączenie dotychczasowych subskrypcji w jedną.

Apple One ma być połączeniem usług Apple TV Plus, Music, Arcade oraz News Plus, ale będą dostępne różne opcje. W podstawowej wersji ma to być połączenie dwóch pierwszych subskrypcji. W kolejnym wariancie znajdzie się Arcade. Natomiast w droższej zostanie dodane News Plus. W ostatniej opcji pojawi się także miejsce w iCloud. Wariantu z AppleCare nie będzie. W tym samym raporcie czytamy o Seymour, czyli nowej aplikacji do fitnessu.

iPhone 12 i Apple One prawdopodobnie w okolicy 12 października

Apple One i smartfony iPhone 12 mamy zobaczyć na tej samej konferencji. Plotki mówią o tym, że wydarzenie ma odbyć się w tygodniu zaczynającym się od 12 października. Tak więc dokładnie ten termin jest bardzo prawdopodobny. Ewentualnie będzie to dzień później, czyli we wtorek. Tańsze modele mają trafić do sprzedaży jeszcze w październiku. Jednak na wersje Pro poczekamy do listopada. Oczywiście, na razie są to niepotwierdzone informacje.

