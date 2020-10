OxygenOS 11 z systemem Android 11 jest udostępniany. Teraz dowiadujemy się, że niedługo dostaną go OnePLus 7T (Pro) i OnePlus 7 (Pro). Nastąpi to w grudniu.

OxygenOS 11 to nakładka bazująca na systemie Android 11. Jak dobrze wiemy, aktualizacja jest już udostępniana na modele 8 i 8 Pro. Producent poinformował o tym kilka tygodni temu. W kolejce są także smartfony OnePlus 7T (Pro) oraz OnePlus 7 (Pro), które to mają dostać uaktualnienie w następnej kolejności. Kiedy to nastąpi?

Serwis źródłowy raportuje, że Android 11 z nakładką OxygenOS 11 będzie udostępniany na telefony z 2019 roku od grudnia. Tak więc na dostępność przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pamiętajmy, że jest to duża aktualizacja oprogramowania. Wnosi nie tylko nowe funkcje z ostatniej wersji zielonego robota Google. Producent przygotował wiele autorskich nowości. W tym długo wyczekiwany Always on Display.

Android 11 z OxygenOS 11 nie tylko dla OnePlus 7T (Pro) i OnePlus 7 (Pro)

Pamiętajmy, że plany związane z aktualizacją do OxygenOS 11 są większe. Nowe oprogramowanie trafi także na modele 6T i 6 z 2018 roku. Jednak w tym przypadku trzeba będzie poczekać dłużej. Pewnie do pierwszego kwartału przyszłego roku.

źródło